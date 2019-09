Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - UBS Hedge Fund Solutions (HFS) gab heute die Neupositionierung des UBS Multi Strategy Alternatives Fonds bekannt, eines OGAW-Fonds, der über DB Platinum IV UBS Multi Strategy Alternatives (ISIN LU1960255450/ WKN A2PFSP) investiert ("der Fonds"), so UBS Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...