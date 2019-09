Wien (www.fondscheck.de) - Andrew Parry übernimmt die Rolle des Leiters für nachhaltiges Investieren bei Newton Investment Management, so die Experten von "FONDS professionell".Der Neuzugang fange Mitte Oktober bei der zu BNY Mellon Investment Management gehörenden Boutique an, habe die Gesellschaft mitgeteilt. Parry verfüge demnach über umfangreiche Erfahrung in der nachhaltigen Geldanlage. Er solle eine wichtige Rolle beim Ausbau des Geschäfts mit Geldanlagen spielen, die ethische, ökologische und soziale Kriterien (ESG) beachten würden. Von London aus werde er an Investmentchef Curt Custard berichten. ...

