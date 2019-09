Drei rein elektrische MAN eTGE sind inzwischen auch in Paris unterwegs. In der französischen Hauptstadt wird der E-Transporter von DHL Express France, Geodis und SNCF Réseau eingesetzt - zu ganz unterschiedlichen Zwecken. Während es sich bei den Einsätzen des lokalen Ablegers von DHL Express und des Logistikdienstleisters Geodis um klassische Liefer- und Zustellfahrten in Paris handelt, nutzt SNCF ...

