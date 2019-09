Die Bitcoin Group SE (ISIN: DE000A1TNV91)hat heute ihre Zahlen zum ersten Halbjahr 2019 veröffentlicht. Der Umsatz belief sich im Berichtszeitraum auf TEUR 2.455 im Vergleich zu TEUR 8.348 im ersten Halbjahr 2018. Da ist also noch viel Luft nach oben - gut für die Bitcoin Group AG, dass der Bitcoin mittlerweile schön im Kurs gestiegen ist - gut für den Eigenbestand an Bitcoins und deren Bilanzwirksamkeit; so kann der Gewinn im ersten Halbjahr auch höher als der Umsatz sein. Im Rahmen eines speziell zum Jahresstart 2019 seitwärts notierenden Bitcoin-Marktes - und damit einhergehend einer abnehmenden ...

