"Wer hoch hinaus will, kann tief fallen!" Wer solchen Floskeln auf den Leim geht, verpasst es, sich zu entwickeln, meint t3n-Autor Andreas Weck. Stimmst du zu? Mit Glaubenssätzen ist das so eine Sache: Sie können uns voranbringen oder uns stoppen. Ich habe in meiner Karriere schon viele Floskeln gehört und mir dazu immer auch meine eigenen Gedanken gemacht. Diese fünf Tipps haben meinem persönlichen Prüfstand nicht standgehalten. Wie stehst du dazu? "Wer hoch hinaus will, kann tief fallen." Ein Satz, der häufig von ängstlichen Menschen herausposaunt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...