Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Air France-KLM nach der Insolvenz von Thomas Cook auf "Buy" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Der positiv wirkende Konsolidierungstrend in der Luftfahrtbranche halte an, gleichwohl müssten Airlines mit zahlreichen Unsicherheiten klarkommen, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Von der Pleite des Reiseveranstalters Thomas Cook sollten vor allem die Billigflieger Easyjet und Ryanair profitieren. Auch die Position von Air France-KLM-Partner Virgin Atlantic sollte dadurch gestärkt werden./ajx/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2019 / 17:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2019 / 02:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0031 2019-09-30/13:34

ISIN: FR0000031122