Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fiat Chrysler von 12 auf 11 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Patrick Hummel äußerte in einer am Montag vorliegenden Studie zunehmende Zweifel daran, dass der Autobauer die Ziele in puncto CO2-Emissionen der Fahrzeugflotte erfüllt. Auch gebe es für eine Erholung der Nachfrage nach Jeeps in China sowie nach der Marke Maserati weltweit keine Anzeichen./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2019 / 15:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0036 2019-09-30/13:38

ISIN: NL0010877643