Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für die B-Aktien von Royal Dutch Shell nach einem Zwischenbericht auf "Hold" mit einem Kursziel von 2750 Pence belassen. Dieser habe ein gemischtes Bild gezeigt, schrieb Analyst Henry Tarr in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Bereich Integrierte Gase dürfte im dritten Quartal aber wieder besser laufen./ajx/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2019 / 09:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0038 2019-09-30/13:42

ISIN: GB00B03MM408