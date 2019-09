Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sunrise Communications auf "Hold" mit Blick auf die laufende Übernahme von UPC mit einem Kursziel von 81 Franken belassen. Angesichts der von Sunrise vorgeschlagenen neuen Modalitäten zur Finanzierung dürften Anleger ihre Haltung zur Übernahme nun überdenken, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer am Montag vorliegenden Studie. Die aus Anlegersicht günstigeren Konditionen könnten für einen Großteil der Sunrise-Aktionäre annehmbarer sein. Die Chancen auf ein Gelingen der Übernahme seien gestiegen, in trockenen Tüchern sei der Deal aber noch nicht./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2019 / 04:27 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2019 / 04:27 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0039 2019-09-30/13:44

ISIN: CH0267291224