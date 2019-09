Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für GlaxoSmithKline nach einer europäischen Pharmakonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 1850 Pence belassen. Studien zu neuen Arzneistoffen, die zur Behandlung verschiedener Krebserkrankungen dienen, hätten seine Erwartungen in etwa getroffen, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die sogenannten PARP-Inhibitoren dürften den Umsatz und den Gewinn je Aktie des britischen Pharmakonzerns erhöhen./bek Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2019 / 16:12 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0040 2019-09-30/13:45

ISIN: GB0009252882