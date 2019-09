Auf der IAA in Frankfurt enthüllte Volkswagen sein neues Logo. Doch bisher finden Kunden das alte Design glaubwürdiger. Allerdings zeichnet sich auch ab, dass das neue Logo für die Elektro-Zukunft genau richtig ist.

VW, Diesel und das Image - der Autobauer aus Wolfsburg bot in den letzten Monaten eher wegen negativer Nachrichten Anlass, an dieser Stelle einen Blick in die Daten unserer Markenmonitors YouGov BrandIndex zu werfen. Zuletzt ging es im Juli darum, dass Volkswagen nach dem Dieselskandal zwar Ansehen, nicht aber Kunden verloren hat. Der aktuelle Anlass ist da viel erfreulicher: Volkswagen arbeitet an einem neuen, sauberen Image, mit dem der Konzern die Vergangenheit hinter sich lassen und in die - elektrische - Zukunft durchstarten will. Neben einer kundennäheren Bildsprache in der Werbung und neuen Farben steht ein neues Logo für den Aufbruch. Ob das seine gewünschte Wirkung entfaltet, zeigt der YouGov Logo-Test, in dem wir das bisherige und das neue VW-Logo von Verbrauchern anhand mehrere Kriterien haben bewerten lassen.

Im ersten spontanen Eindruck schneidet das alte Logo erwartungsgemäß besser ab. 39 Prozent der Befragten gefällt das gewohnte Logo, während das neue Logo 27 Prozent zusagt. Dennoch kein schlechter Wert, wenn man bedenkt, dass solche Veränderungen im Markenauftritt anfangs oft kritisch gesehen werden. Aber ein Logo soll nicht nur gefällig, sondern auch auffällig sein. Und hier punktet das neue ...

