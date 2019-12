Volkswagen will bis 2024 33 Milliarden Euro in die Elektromobilität stecken. Im kommenden Jahr wird der VW-Konzern 34 neue Modelle ausrollen. Die Aktie kann neuen Rückenwind gut gebrauchen.Weiter anziehende SUV-Verkäufe und der hausinterne Sparkurs verschaffen der Kernmarke des VW -Konzerns 2019 einen deutlich höheren Betriebsgewinn. Vor dem wichtigen Jahr 2020 mit dem Start vieler neuer Modelle will der Wolfsburger Autohersteller so auch zusätzliche Milliardeninvestitionen in seine Elektroflotte ...

