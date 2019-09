Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Gea Group nach dem Kapitalmarkttag des Anlagenbauers auf "Overweight" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die Zeiten überaus optimistischer Margenziele seien vorbei und das sei auch gut so, schrieb Analyst Lars Brorson in einer am Montag vorliegenden Studie. Gea sei keine Wachstumsstory, aber die neuen Mittelfristziele erschienen immer noch konservativ./la/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2019 / 10:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2019 / 10:52 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0042 2019-09-30/13:46

ISIN: DE0006602006