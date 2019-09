Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) nach dem Einstieg von Delta bei der lateinamerikanischen Airline Latam auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 520 Pence belassen. Der Deal sei für die Nordamerikaner teuer, könnte sich aber auszahlen, schrieb Analyst David Scott Vernon in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Für IAG seien damit aber wohl die Aussichten auf ein Gemeinschaftsunternehmen mit Latam in Südamerika erledigt./ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2019 / 04:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0049 2019-09-30/13:53

ISIN: ES0177542018