Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für AMS auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Franken belassen. Nachdem der österreichische Halbleiterhersteller sein Angebot für Osram erhöht habe, sei der Übernahmekampf um den Lichtkonzern nun in die "heiße Phase" eingetreten, schrieb Analyst Christian Sandherr in einer am Montag vorliegenden Studie. Aus strategischer Sicht würde Sandherr einen Kauf von Osram begrüßen, da dadurch ein global führender Hersteller von sensorischen und photonischen Anwendungen entstehen würde./la/fba Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2019 / 08:29 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2019 / 08:29 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0050 2019-09-30/13:54

ISIN: AT0000A18XM4