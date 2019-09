Vermögensverwalter-Forum & Trading Symposium 2019: Diskussionen und Vorträge zu marktrelevanten Themen in ausgebuchten Veranstaltungsräumen DGAP-News: Baader Bank AG / Schlagwort(e): Konferenz Vermögensverwalter-Forum & Trading Symposium 2019: Diskussionen und Vorträge zu marktrelevanten Themen in ausgebuchten Veranstaltungsräumen 30.09.2019 / 13:57 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Presseinformation: Vermögensverwalter-Forum & Trading Symposium 2019: Diskussionen und Vorträge zu marktrelevanten Themen in ausgebuchten Veranstaltungsräumen Unterschleißheim, 30. September 2019: Bereits zum sechsten Mal in Folge fand am vergangenen Donnerstag das etablierte Vermögensverwalter-Forum im Rahmen der Baader Investment Conference statt. Über 200 Teilnehmer nahmen an dem abwechslungsreichen Vortrags-Programm teil. Hochkarätige Referenten wie Dr. Bob Buhr (Gründer & Direktor, Green Planet Consulting), Daniel Andemeskel (Head of Innovation Management, Universal Investment) oder Arnd Schwierholz (CFO, Flixmobility GmbH) gaben Einblicke in aktuelle Themen wie die Bedeutung nachhaltiger Investments, disruptive Technologien in der Fondsindustrie sowie spannende Blickwinkel zu Marketing-Aktivitäten. Dass Nachhaltigkeit heutzutage eine große Rolle spielt, wurde im Vortrag des Baader Bank Kooperations-Partners AlphaValue und in der von Oliver Riedel (Mitglied des Vorstands, Baader Bank AG) moderierten Panel-Diskussion mit Peter Bartsch (Head of Sustainability, Lenzing AG), Peter Schuh (Managing Partner, RockView), Christoph Klein (Managing Partner, ESG Portfolio Management GmbH) sowie Markus Mayer (Global Head of Research, Baader Bank AG) deutlich. Neben weiteren Highlights wie der Präsentation der erfolgreichen Flixbus-Story durch den CFO Arnd Schwierholz und der Diskussion über die Bedeutung von Marketing für Vermögensverwalter, der sich Patrick Hartmann (Head of Operations, Exporo Investment GmbH, Jens Ohr (Gründer & Geschäftsführer, finanzen.net & OSKAR), Dr. Sophie Ahrens (Leiterin Unternehmensentwicklung, Hubert Burda Media) zusammen mit Sebastian Hasenack (Leiter Vertrieb & Kooperationen, Solidvest) gestellt haben, wurde der Tag durch die Vorstellung namhafter Fonds-Manager (Shareholder Value Management AG, XAIA Investment GmbH & HM Trust AG) zusammen mit der traditionellen Experten-Runde abgerundet. "Digital gestütztes Marketing eröffnet speziell für Vermögensverwalter neue Möglichkeiten zur gezielten Kundenansprache - das diesjährige Vermögensverwalter-Forum der Baader Bank hat mit spannenden Beiträgen das Thema frühzeitig erkannt und in Szene gesetzt", lobt Sebastian Hasenack von Solidvest. "Unser Ziel des Tages war, den Vermögensverwaltern spannende Ansätze zum Thema Nachhaltigkeit aufzuzeigen sowie sie konkret bei der Kundengewinnung und Digitalisierung zu unterstützen", so der Leiter des General Sales Albrecht Kümmerer. Auch das von Oliver Riedel moderierte Baader Trading Symposium wartete mit prominenten Referenten von Turquoise Europe, XTP Institutional GmbH und der Schweizer Börse auf. Die Teilnehmer diskutieren die Trends und Entwicklungen im Handel in Europa, einen möglichen Brexit und hatten beim Buyside-Roundtable die Gelegenheit sich untereinander auszutauschen. Unterschleißheim, Deutschland ISIN DE0005088108