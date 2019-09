Wien (www.fondscheck.de) - Der New Yorker Finanzdienstleister BNY Mellon hat Thomas (Todd) Gibbons zum Interimschef ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".Er folge auf Charles W. Scharf, der seinen Posten als Chief Executive Officer (CEO) und Vorsitzender des Verwaltungsrates aufgegeben habe, um ab 21. Oktober an die Spitze der US-Bank Wells Fargo zu rücken. Scharf solle das von Skandalen und Affären gebeutelte Institut in stabileres Fahrwasser bringen. Wells Fargo sei seit dem Rückzug von Ex-Chef Timothy Sloan Ende März von einem Interimschef geführt worden, weil sich lange Zeit kein Kandidat für diesen anspruchsvollen Job gefunden habe. ...

