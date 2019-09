Baltimore (www.fondscheck.de) - Mark Benbow, Manager des Kames Short-Dated High Yield Bond Fund (ISIN IE00BD3FZ855) äußert sich zur Insolvenz von Thomas Cook und der aktuellen Einschätzung des Touristikmarktes.Die Pleite von Thomas Cook sollte TUI zum Margengewinner machen, da Letzterer der einzige verbleibende Touristikkonzern mit lokalen Reisebüros sei. In Großbritannien habe Thomas Cook einen Marktanteil von ca. 8% gegenüber TUI von ca. 19% gehabt. In Deutschland habe der Anteil von Thomas Cook ca. 10% gegenüber TUI mit ca. 17% betragen. In beiden Ländern sollte TUI aufgrund des Ausscheidens von Thomas Cook signifikante Marktanteile dazugewinnen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...