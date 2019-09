Der Zulieferer Webasto hat in Deutschland mit der Produktion von Batterien für Elektrofahrzeuge begonnen. Am Standort Schierling im Landkreis Regensburg ist die Fertigung von Batteriepacks für einen europäischen Bushersteller angelaufen - allerdings mit zugekauften Zellen. Ab Anfang 2020 stellt das Unternehmen dort außerdem sein selbst entwickeltes Standard-Batteriesystem für Nutzfahrzeuge her. Nach ...

