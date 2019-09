Düsseldorf (ots) - Das italienische Lingerie-Label Intimissimi launcht am 30.09.2019 seine neue "Bra Twist" Kampagne. Mit an Bord: keine geringere als US-Schauspielerin Sarah Jessica Parker sowie viele außergewöhnliche Talente, die nur darauf warten, entdeckt zu werden.



Einmal mehr setzt Intimissimi den Fokus auf das, was Frauen im wahren Leben wirklich brauchen. Charismatische Unterstützung kommt dabei von Sarah Jessica Parker - unumstrittene Ikone moderner Weiblichkeit.



And now... let's dance! In der aktuellen Intimissimi Kampagne verwandelt sich Sarah in eine Choreografin und präsentiert einen ganz besonderen Tanz - den Intimissimi Bra Twist. Wohl jede Frau kennt ihn: er ist eine Art harmonisches Ritual, bestehend aus den Bewegungen, die jede Frau macht, wenn sie ihren Lieblings-BH anzieht.



Sarah zeigt in diesem Tutorial der anderen Art, wie man einen BH anlegt, die Träger korrekt einstellt, die Häkchen hinter dem Rücken verschließt und die Cups optimal platziert. Der Bra Twist selbst stellt das große Finale dar. Die Message der Kampagne ist eindeutig: Intimissimi hilft nicht nur jeder Frau das perfekte Modell für ihre Bedürfnisse zu finden. Vielmehr steht das Lingerie-Label ihr außerdem mit Tipps und Tricks zur Seite und zeigt, wie man einen BH trägt, damit er sitzt wie angegossen.



In insgesamt fünf Mini-Clips stellt Sarah Jessica Parker gemeinsam mit anderen Jung-Talenten die Produktneuheiten der Saison vor. Unter anderem präsentiert sie den neuen BH der Vera-Linie (der Frauen mit größeren Cups maximalen Halt bietet), den Super Push-Up aus edler Seide sowie die ultimativen Triangel BHs aus Baumwolle und Spitze.



Dank Augmented-Reality-Technologie bietet Intimissimi seinen Kundinnen außerdem eine ganz besondere Erfahrung: In den Stores sowie auf Online- und Offline-Werbemitteln können QR-Codes gescannt werden. Gemeinsam mit Sarah Jessica Parkers Avatar gilt es dann, den perfekten BH zu finden, den Bra Twist zu tanzen oder ein virtuelles Selfie zu schießen.



Mit über 40 verschiedenen Modellen ist Intimissimi ein echter BH-Spezialist. Dank der immensen Auswahl finden Frauen und Mädchen hier genau das Richtige für jeden Look und Anlass. Perfekter Sitz, Komfort und Support sind garantiert - genauso wie moderner Style und Eleganz.



Für Intimissimi sind Körper und Charakter jeder Frau einzigartig. Jede möchte ihre Persönlichkeit individuell ausdrücken, ihren eigenen Stil ausleben und ihre Silhouette perfekt in Szene setzen. Das Lingerie-Label hilft ihr dabei.



Intimissimi's Bra Twist Kampagne wird global umgesetzt und umfasst TV Spots, digitale Projekte sowie Out-of-Home Werbemittel.



Pressekontakt:



JuLi PR&Consulting

Baumstr.3

40468 Düsseldorf

www.juli-pr.com

info@juli-pr.com



Original-Content von: Intimissimi, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134324/4389209