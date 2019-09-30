DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
KRED.F.WIED.17/27 MTN DE000A2GSFD6 04.10.2019 HZE/EOT
KRED.F.WIED.17/27 MTN DE000A2GSFE4 04.10.2019 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
KRED.F.WIED.17/27 MTN DE000A2GSFD6 04.10.2019 HZE/EOT
KRED.F.WIED.17/27 MTN DE000A2GSFE4 04.10.2019 HZE/EOT