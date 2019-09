Hannover (www.aktiencheck.de) - Der Ölmarkt scheint die Auswirkungen der schweren Drohnen-Angriffe schneller als erwartet hinter sich lassen zu können, so die Analysten der Nord LB. Nicht einmal 14 Tage nach den Anschlägen auf die wichtigsten Ölförderstätten Saudi-Arabiens hätten sich die Brent-Preise gen Süden orientiert und am Freitag bei USD 61,42 nur noch 2% höher als zum letzten Handelstag vor dem Anschlag geschlossen, wodurch fast die gesamten Gewinne (in der Spitze 10%) wieder abgegeben worden seien. ...

