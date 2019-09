London (ots/PRNewswire) - Clé de Peau Beauté, die erste Luxus-Hautpflege- und Make-up-Marke von SHISEIDO Company, Limited, wurde exklusiv bei Harrods eingeführt, an einem der weltweit ersten Ziele für Luxus-Beautyprodukte. Clé de Peau Beauté, bestehend aus einer exquisiten Produktpalette, wurde entwickelt, um die innovative Kraft von Japans hochmodernem wissenschaftlichen Ansatz zu nutzen und umfassend zugeschnittene Lösungen für die Behandlung der verschiedenen Bedürfnisse der Haut zu bieten.



"Nach ihrem Erfolg auf asiatischen Märkten ist Clé de Peau Beauté strategisch vorbereitet, um in neue Gebiete zu expandieren. Das Vereinigte Königreich hat großes Potenzial als Schlüsselmarkt für Clé de Peau Beauté. Wir glauben, dass britische Kundinnen und internationale Touristinnen, die ins Vereinigte Königreich reisen, sich sehr gut im Bereich Beauty auskennen und unsere Markenphilosophie annehmen sowie unseren Ansatz für kompromisslose Qualität wertschätzen werden", so Yukari Suzuki, Chief Brand Officer bei Clé de Peau Beauté.



Charles de Montalivet, SHISEIDO UK Ltd, UK & Ireland Country General Manager, fügt hinzu: "High-End-Beauty-Marken treiben den Luxussektor im Vereinigten Königreich voran. Clé de Peau Beauté hat eine hervorragende Erfolgsbilanz in Asien und den USA, wo sie dank ihrer einzigartigen Formeln, spektakulären Designs und einem sorgfältigen Augenmerk auf Qualität selbst die höchsten Erwartungen übertroffen hat. Wir sind zuversichtlich, dass uns unser wohlverdienter Ruf auch in Europa zum Erfolg führen wird, und wir sind stolz, Clé de Peau Beauté in Europa auf den Markt zu bringen, mit dem Vereinigten Königreich als erstem Land für die Einführung. Der Partner unserer Wahl, Harrods, ist bekannt für ein luxuriöses Einzelhandelsumfeld, gepaart mit einer großartigen Kundenerfahrung und wird unseren Kundinnen einen ultimativen Service bieten."



Das Vereinigte Königreich wird der erste Anlaufhafen für Clé de Peau Beauté in Europa, dem Nahen Osten und Afrika sein. Lindsay Azpitarte, Europe & Middle East VP von Clé de Peau Beauté, bestätigt: "Das Wachstum des europäischen Luxusmarkts kündigt großartige Chancen für Marken an, und für ganz besonders hochwertige Premiummarken wie Clé de Peau Beauté, die ein einzigartiges und vollständiges Angebot umfassen, sind die Gelegenheiten endlos. Wir haben ehrgeizige Pläne in Europa und es stehen aufregende neue Ankündigungen bevor."



Mia Collins, Head of Beauty bei Harrods, fügt hinzu: "Wir freuen uns, die Ehre zu haben, der exklusive Partner für die Markteinführung von Clé de Peau Beauté in Europa zu sein. Sie ist die ideale, wertsteigernde Ergänzung für unsere neue Beauty Hall, und wir wissen, dass unsere Kundinnen sie lieben werden. Harrods bewundert seit Langem die außergewöhnlichen Formeln, die allen Produkten von Clé de Peau Beauté zugrunde liegen, und wir freuen uns sehr, sie unseren Kundinnen anbieten zu können."



Die Verbraucher werden die Gelegenheit haben, die einzigartige Philosophie und die vollständige Produktpalette zu erfahren, darunter die bevorzugten Produkte von preisgekrönten Berühmtheiten, wie La Créme, Concealer und Correcting Cream Veil.



Informationen zu Clé de Peau Beauté



Clé de Peau Beauté, die globale Luxusmarke von SHISEIDO Cosmetics, wurde 1982 als der ultimative Ausdruck von Eleganz und Wissenschaft gegründet. "Clé de Peau Beauté" bedeutet "Der Schlüssel zur Schönheit der Haut". Die Philosophie der Marke ist, das Strahlen einer Frau durch innovative Hauptpflege-Technologie und die Verwendung von Make-up aus der ganzen Welt zum Ausdruck zu bringen. Stets geleitet von einem exquisiten ästhetischen Gespür und Intelligenz, hat Clé de Peau Beauté ihren Produkten Modernität, Zauber und dynamische Kraft eingehaucht, um sich zu einer branchenführenden Marke zu entwickeln, die einen so bemerkenswerten strahlenden Glanz liefert, dass er von innen kommt. Erhältlich in 14 Ländern und Regionen.



Offizielle Website von Clé de Peau Beauté: www.cledepeau-beaute.com (http://www.cledepeau-beaute.com/)



Offizielle Instagram-Seite von Clé de Peau Beauté: https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/?hl=en



Informationen zu Harrods



Harrods startete als Großhändler für Lebensmittel und Tee im Osten von London, wo es seine Türen erstmals 1834 öffnete. Seitdem hat es sich zum weltweit berühmtesten Kaufhaus entwickelt, das für seine unvergleichliche Auswahl an Luxusgütern bekannt ist. Neben exklusiven Marken und unzähligen Abteilungen ist der unvergleichliche Service eines der bekanntesten Attribute von Harrods. Harrods lässt sich auch weiterhin von seiner Philosophie "Alles ist möglich" leiten, und bis heute stehen unsere Kunden bei allem, was wir tun, im Mittelpunkt. Harrods.com (https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__Harrods.com&d=DwMGaQ&c=cupDGZn7Ux0EWhLGvv_ZvA&r=ZoKqUS5omxba1rhCh2O2T2H5JHBTAIS8kVkMPySY65F_61Um5u5-ZTKRB8HHdNIW&m=iP4V-6k_pxRwGqtaKEyG14j7_ycn_HkL5r7HG8ZKSn8&s=chojcJ7aKmRxA9P7c8lvBMWY0v4tyzOTwpt9KU99Pas&e=)



