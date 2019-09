EINDHOVEN, Niederlande, Sept. 30, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- CTOUCH Europe stellt das neue Leddura 2Share Essentials vor. Dieses Touchdisplay lässt Sie im Konferenzraum in strahlendem Licht erscheinen. Entwickelt, um digitale Inhalte innerhalb weniger Sekunden miteinander zu teilen. Drahtlos und sicher. Grundsolide. Und für die Zukunft gerüstet. Mit diesem interaktiven Touchdisplay wird Zusammenarbeit einfacher und macht Spaß!



"Wir glauben, dass jeder das interaktive Teilen von Wissen miterleben sollte. Wie können wir dies erreichen? Indem wir einen modernen Arbeitsplatz entwickeln, der die Bedürfnisse eines jeden erfüllt?, sagt CTOUCH CEO, Remmelt van der Woude.

CTOUCH hilft Unternehmen nicht nur dabei, einen modernen Arbeitsplatz zu gestalten, an dem Mitarbeiter effizienter zusammenarbeiten können, sondern fügt ihren täglichen Aktivitäten auch eine Prise Spaß hinzu. Während des Designprozesses des Leddura 2Share Essentials wussten wir, dass wir es dem Nutzer einfach machen möchten. Mit diesem interaktiven Display sind Sie komplett involviert, ohne Hürden - und das sofort. In einem Augenblick.

Wir konnten das aber nicht allein schaffen. Deshalb haben wir uns mit einem Software-Designstudio zusammengetan, um den kundenfreundlichsten Monitor zu entwickeln, den wir uns vorstellen konnten. Wir haben dabei über 1.000 Nutzer miteinbezogen, um CTOUCH 2Share Essentials auf das gegenwärtige Niveau des Benutzererlebnisses zu bringen. Wie immer verlassen wir uns dabei, in Bezug auf überragende Tonqualität, auf JBL, eine Marke von Harman Kardon.

Eine grundsolide Lösung, welche jede Zusammenarbeit beflügelt

Wir haben dabei im Hinterkopf, dass wir alle verschieden sind. Wir arbeiten in verschiedenen Rollen in unterschiedlichen Umgebungen. Daher haben wir eine flexible Familie von aufrüstbaren Lösungen für alle Endbenutzerbedürfnisse und -anforderungen entwickelt. Wir nennen sie BRIX. Das Leddura 2Share Essentials ist Teil unserer modularen Plattform BRIX. Mit den Grundlagen beginnen und von hier aus aufrüsten. Und wenn sich Ihre Bedürfnisse ändern, brauchen Sie dann einen völlig neues Touchdisplay? Absolut nicht. Rüsten Sie einfach das BRIX-Modul auf und schon geht's los. Das bedeutet zukunftssicher!

Ein neues Produkt bringt neue Vorteile mit sich

Wir präsentieren Ihnen einige der Vorteile von Leddura 2Share Essentials, welche Sie bestimmt nicht verpassen möchten:

Bereit zum Teilen? Mit Voila ohne Zweifel

App oder Web-basiert. Kabelloses teilen von Inhalten mit Voila war noch nie so schnell und einfach. Mit einem 8-stelligen Zugangscode entsperren Sie die Magie von Voila, dem einfachsten drahtlosen Präsentationssystem der Welt.

Grenzenloses Schreiben mit dem endlosen Whiteboard

Direkt auf dem Display schreiben, markieren und kommentieren. Mit einem neuen und branchenführenden Schnittstellenerlebnis und einem endlosen digitalen Whiteboard werden die Ideen Ihres Teams sprudeln wie nie zuvor. Das Beste daran: Ihnen geht nie der Platz zum Schreiben aus. Das ist wirklich großartig. CTOUCH hat keine endlosen Kommentar-Tools wie 300 Stifte, 500 Farben, oder über 800 Objekte. Stattdessen haben wir ein riesiges weißes Blatt gewählt, auf dem Sie sieben Tage hintereinander schreiben können, mit nur wenigen Stiften und fünf Farben. Halten Sie es einfach und alle können innerhalb von Sekunden mit Leddura 2Share Essentials arbeiten. Das ist ein Versprechen!

Der Klang der Zusammenarbeit: Anwesenheitserkennung (Human Presence Detection)

Das Leddura 2Share Essentials verfügt über die Intelligenz, Teilnehmer in einem Konferenzraum zu erkennen. Das integrierte JBL-Fernfeld-Mikrofon hört buchstäblich, wenn Personen den Raum betreten. Das Display weiß, dass es gebraucht wird und schaltet sich automatisch ein. Sie können sofort mit Ihrem Meeting beginnen. Wenn das Touchdisplay nicht gebraucht wird, schaltet es sich automatisch nach kurzer Zeit wieder aus. Effizient, praktisch und bis zu 80% Stromsparend.

Darüber hinaus liefern die integrierten JBL 80-Watt-Lautsprecher einen Live-Stage (virtuellen) Surround-Sound. So etwas haben Sie noch nie zuvor bei der Arbeit erlebt!

Das Leddura 2Share Essentials wird ab Oktober 2019 im Handel erhältlich sein.

Über CTOUCH

CTOUCH ist ein innovativer und branchenführender Hersteller von interaktiven Displays und konzentriert sich auf großformatige Touch-Displays und interaktive Touch-Lösungen. Dank seiner kontinuierlichen Innovation bringt CTOUCH die Stärke von Berührung und Interaktivität in jede Arbeitsumgebung und verbessert die effektive Gruppenzusammenarbeit. Die Vision von CTOUCH ist die Förderung von Glück durch außergewöhnliche interaktive Erlebnisse bei der Zusammenarbeit und beim Wissensaustausch. In jedem Büro oder Klassenzimmer, in dem es eine Gelegenheit zum gemeinsamen Arbeiten und Lernen gibt, ist CTOUCH stets präsent, Menschen dabei unterstützen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen.



Holen Sie sich eine frische Perspektive zu Interaktivität und erleben Sie, wie die intelligenten Innovationen von CTOUCH Unternehmen transformieren - heute und in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf www.ctouch.eu oder auf unseren Social-Media-Seiten: LinkedIn , Facebook und Twitter .

