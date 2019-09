Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Daimler von 60 auf 55 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Bei einem Kapitalmarkttag im November dürfte der Autobauer mehr als nur Kostensenkungen ankündigen, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Montag vorliegenden Studie. Möglich sei, das diese nur ein Teil einer strategischen Umgestaltung sein werden. Dazu könnten Portfolio-Anpassungen, Ziele im Bereich elektrische Antriebe, Investitionsprioritäten und Aussagen zur Dividendenpolitik zählen./tih/la Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2019 / 06:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0054 2019-09-30/15:55

ISIN: DE0007100000