Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Underperform" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Das Kurs/Buchwert-Verhältnis sei niedrig verglichen mit der Konkurrenz und der Historie, die Erwartung an die Kapitalrendite allerdings auch, schrieb Analyst Jon Peace in einer am Montag vorliegenden Studie. Niedrig sei zudem die Dividendenrendite und die Umsetzung der Strategie unsicher. Insgesamt kürzte der Experte vor den Zahlen der europäischen Banken für das dritte Quartal seine Gewinnschätzungen für die Kredithäuser leicht. Die Deutsche Bank zählt er zusammen mit der Societe Generale zu den unattraktivsten Werten im Sektor./ajx/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2019 / 03:12 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0059 2019-09-30/16:01

ISIN: DE0005140008