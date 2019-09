Die Rheinmetall -Aktien haben sich am Montag unter den Top-Werten im MDax etabliert. Am Nachmittag waren sie mit plus 1,44 Prozent auf dem ersten Platz in dem Index der mittelgroßen deutschen Börsenwerte. Auftrieb gab ein Auftrag von der ungarischen Armee. Zudem hob das Bankhaus Metzler das Kursziel von 125 auf 140 Euro an. Aktuell kosten die Papiere 116,20 Euro.

Am Freitag hatten die Aktien vor allem im frühen Handel unter der Meldung eines Hackerangriffs auf die Produktion in Nord- und Südamerika gelitten und im Minus geschlossen. Diesen Verlust haben sie nun wieder mehr als wettgemacht./ajx/he

