Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Knorr-Bremse (ISIN DE000KBX1006/ WKN KBX100), Weltmarktführer für Bremssysteme und führender Anbieter weiterer Subsysteme für Schienen- und Nutzfahrzeuge, hat heute einen Vertrag über die Veräußerung des Geschäftsbereichs Powertech an Radial Capital Partners (RCP) unterzeichnet, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...