Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Aussagen zum Insulinpräparat Rybelsus auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 357 dänische Kronen belassen. Mit diesem habe der Diabetesspezialist eine einzigartige Chance auf dem Markt für oral verabreichte Medikamente gegen Diabetes, schrieb Analyst Mark Purcell in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings werde das Mittel schwerpunktmäßig erst 2021, nicht schon 2020 auf den Markt kommen./bek/la Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2019 / 03:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0064 2019-09-30/16:13

ISIN: DK0060534915