In der Geschichte der USA musste noch kein Präsident sein Amt räumen, weil der Kongress ihn entmachtete. In Ländern wie Brasilien und Südkorea verliefen solche Verfahren schon erfolgreich. Wie die Börsen reagierten.

US-Präsident Donald Trump droht ein Amtsenthebungsverfahren. Der Grund: Trump soll in einem Telefonat dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selensky nahegelegt haben, Ermittlungen gegen den Sohn des demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden, Hunter Biden, einzuleiten.

Joe Biden war unter Barack Obama Vizepräsident und soll sich in dieser Zeit nach Trumps Andeutungen in Ermittlungen gegen die ukrainische Gasfirma Burisma eingemischt haben. Bei dieser hatte sein Sohn Hunter im Verwaltungsrat gesessen. Trumps mutmaßliches Kalkül: Ein solches Ermittlungsverfahren könnte seinem Konkurrenten Biden schaden - denn der gilt als aussichtsreicher Kandidat der Demokraten für die US-Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr.

Laut der "New York Times" sollen bereits 221 Abgeordnete ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten unterstützen. Damit wäre eine einfache Mehrheit im Repräsentantenhaus erreicht. Danach müsste allerdings der US-Senat mit einer Zweidrittelmehrheit ebenfalls einer Amtsenthebung zustimmen. Der wird jedoch von den Republikanern geführt.

Es ist das vierte Mal in der Geschichte der USA, dass ein Amtsenthebungsverfahren gegen einen Präsidenten angestrebt wird. Bill Clinton und Andrew Johnson überstanden die entscheidende Abstimmung im Senat. Richard Nixon hingegen trat zurück, bevor ihn ein Verfahren überhaupt treffen konnte.

Was bedeutet Amtsenthebung an den Kapitalmärkten?

Verfahren zur Amtsenthebung sind oft politische Machtspiele. Ihr Einfluss auf die Finanzmärkte ist meist begrenzt. Doch neben den USA gab es auch in Brasilien und Südkorea bereits Verfahren, um Präsidenten zu entmachten. Der Chef-Ökonom für Schwellenländer der Fondsgesellschaft Schroders, Craig Botham, hat sich 2017 bereits in einer Analyse mit den Auswirkungen dieser Amtsenthebungsverfahren auf die Finanzmärkte beschäftigt. "Obwohl es kaum ignoriert werden kann, lassen sich solche politischen Störgeräusche meist nur schwer handeln", schreibt Botham.

Die wenigen historischen Beispiele aus den USA, aber auch aus anderen Ländern zeigen, wann Märkte auf diese politischen Nachrichten reagieren - und wann nicht.

In den USA versuchte das Parlaments erstmals 1868 seinen Präsidenten zu entmachten. Andrew Johnson musste sich dem Amtsenthebungsverfahren stellen - wurde aber im Mai 1868 freigesprochen. Dass die Reaktion der Märkte vor 150 Jahren noch aussagekräftige Erkenntnisse für die heutigen Märkte liefert, hält Analyst Botham für zweifelhaft.

Was sich damals beobachten ließ: Der Kurschart des S&P Total Return Index reagierte kaum auf die Einleitung des Amtsenthebungsverfahrens. Nach dem Freispruch aber legte er zu - und konnte bis zum Jahresende ein Plus von rund 14 Prozent verzeichnen. Und schnitt damit besser ab, als die Aktien in Großbritannien. Sie konnten im gleichen Jahr nur rund vier Prozent an Wert gewinnen.

Die beiden weiteren Verfahren gegen die Präsidenten Richard Nixon und Bill Clinton liefern nach Bothams Analyse keine klaren Reaktionen der ...

