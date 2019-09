Berlin (ots/PRNewswire) - Warburg Pincus, eine führende weltweit aktive Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf Wachstumsinvestitionen konzentriert, hat heute die Veräußerung von inexio - einem führenden Anbieter von Glasfaser-Broadband-Netzen in Deutschland (www.inexio.net.



inexio, gegründet 2007, hat sich zu einem führenden Anbieter von Glasfaser-Breitband-Netzen in Deutschland entwickelt. Das Unternehmen nutzt ein hochmodernes Glasfasernetz mit über 10.000 Kilometern moderner Glasfaserleitungen und betreibt, als deren alleiniger Eigentümer, sechs Rechenzentren, die Kunden sowohl Sicherheit als auch hohe Leistung bieten. inexio bietet Geschäfts- und Privatkunden in unterversorgten, vor allem ländlichen Gebieten Deutschlands Internet-Zugang mit hoher Geschwindigkeit an. Auf den von inexio angebotenen Internet-Zugang setzen über 6.000 Geschäftskunden - von Aktiengesellschaften bis hin zu kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) - und über 110.000 Privatkunden.



