Philion SE hat sich im Jahresverlauf neu ausgerichtet und erwartet deutliche Steigerung von Umsatz und Ertrag im zweiten Halbjahr 2019 DGAP-News: Philion SE / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis Philion SE hat sich im Jahresverlauf neu ausgerichtet und erwartet deutliche Steigerung von Umsatz und Ertrag im zweiten Halbjahr 2019 30.09.2019 / 16:41 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Philion SE hat sich im Jahresverlauf neu ausgerichtet und erwartet deutliche Steigerung von Umsatz und Ertrag im zweiten Halbjahr 2019 - H1 2019: Umsatz 20,51 Mio. Euro, EBIT -1,99 Mio. Euro - Im Gesamtjahr 2019 Umsatzsteigerung auf 60 Mio. Euro und positives Ergebnis erwartet - Unrentable Standorte geschlossen und Führungsstruktur der Retailkette angepasst - Geplante Übernahme von Handyflash.de soll Neuausrichtung abschließen - Weitere Übernahme noch im laufenden Jahr geplant Berlin, 30. September 2019. Die Philion SE (ISIN: DE000A1X3WF3) hat sich im bisherigen Jahresverlauf neu aufgestellt und wichtige Weichen für künftiges Wachstum gestellt. Daher erwartet die Gesellschaft ab dem zweiten Halbjahr 2019 ein deutliches Wachstum. Dazu soll die kurz vor dem Abschluss stehende Übernahme von Handyflash.de, der drittgrößten Online-Plattform für den Handel mit Telekommunikations-Produkten in Deutschland, sowie 30 stationären Filialen maßgeblich beitragen. Darüber hinaus ist die Übernahme eines weiteren stationären Telekommunikationsdienstleisters im laufenden Jahr geplant. Die operative Entwicklung im ersten Halbjahr 2019 war noch von der Neuausrichtung und Umstrukturierung des Unternehmens gekennzeichnet. So hat Philion in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres einen Konzernumsatz von 20,51 Mio. Euro erzielt, nach 25,21 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Die Umsätze werden vollständig in Deutschland erwirtschaftet und zum größten Teil im Retail-Geschäft von Mobilfunkverträgen und mobilen Endgeräten. Aufgrund des Umsatzrückgangs und der Anlaufkosten für die Umsetzung der Buy-and-Build-Strategie lag das operative Ergebnis (EBIT) bei -1,99 Mio. Euro (Vorjahr: 0,48 Mio. Euro) und das Halbjahresergebnis bei -2,16 Mio. Euro (Vorjahr: 0,26 Mio. Euro). Zur Verbesserung der Ertragslage wurde unter anderem mit der Schließung unrentabler Standorte begonnen und die Führungsstruktur der Retailkette angepasst. "Im ersten Halbjahr haben wir uns intern umstrukturiert und Fehler aus der Aufbauphase durch eine strategische Neuausrichtung korrigiert", sagt Michael Rohbeck, geschäftsführender Direktor der Philion SE. "Mit dem größten unabhängigen Mobilfunk-Filialisten Fexcom, dem hervorragend positionierten Onliner Handyflash.de und der Kooperation mit mobilezone bei Einkauf und Logistik sind nun die richtigen Weichen gestellt, um ab dem zweiten Halbjahr 2019 profitabel zu wachsen und unsere Omnichannel Strategie schneller voranzutreiben." Philion erwartet aufgrund aller eingeleiteter Maßnahmen im zweiten Halbjahr 2019 eine deutlich verbesserte Umsatz- und Ertragsentwicklung. Daher plant die Gesellschaft, auf Konzernebene einen Umsatz von rund 60 Mio. Euro und ein positives Ergebnis zu erreichen. Dazu soll neben den bestehenden Tochterunternehmen auch ein noch zu akquirierender Telekommunikationsdienstleister beitragen. Dies würde im Vergleich zu 2018 eine deutliche Verbesserung darstellen, als ein Konzernumsatz von 50,33 Mio. Euro und ein Jahresergebnis von -2,39 Mio. Euro erzielt wurde. Der Halbjahresbericht 2019 zum Download: http://philion.de/Start.htmlinvestor Kontakt Philion SE // www.philion.de // M: info@philion.de Investor Relations & Presse Fabian Lorenz // T: +49 221 29 83 15 88 // M: ir@philion.de Über Philion SE Das Managementteam mit jahrzehntelanger Erfahrung im internationalen Telekommunikationsmarkt der Philion SE rund um den Verwaltungsratsvorsitzenden René Schuster (ehemals Vorstandsvorsitzender von Telefonica Deutschland) hat ein Ziel: Über eine Buy-and-Build-Strategie soll in den kommenden Jahren ein führender netzunabhängiger Dienstleister für alle digitalen Produkte rund um den Telekommunikationsmarkt aufgebaut werden. Philion fungiert dabei als börsennotierte Holdinggesellschaft und setzt für die Tochtergesellschaften auf eine Omnichannel Strategie, um die Vorteile des Online-Handels mit denen des persönlichen vor Ort Services zu verbinden. Erste Schritte waren die Übernahme der Fexcom GmbH zum Jahreswechsel 2017/18 sowie die Beteiligung an DEINHANDY Ende 2018. Mit der geplanten Übernahme der OBS-Gruppe wird dieser Weg konsequent fortgesetzt. Damit verfügt die Gruppe deutschlandweit über mehr als 160 Mobilfunkstores und einen schnell wachsenden Online-Handel. 