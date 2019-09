Der Mischfonds ÖkoWorld Rock 'n' Roll Fonds C trägt Nachhaltigkeit und ein Lebensgefühl im Namen. Wie investieren seine Fondsmanager und wie nachhaltig ist das, was drinsteckt? Ein Fondsporträt.In wenigen Tagen geht der ÖkoWorld Rock 'n' Roll Fonds (ISIN: LU0380798750) ins zwölfte Jahr. Angepriesen als "erster Elternfonds der Welt" sprechen die Fondsmanager gezielt die Generation Greyhopper und Silverpreneur an.

