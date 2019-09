EZB-Chef Draghi: Notenbank hat weiteren Spielraum

LONDON - Die Europäische Zentralbank (EZB) hat aus Sicht ihres scheidenden Präsidenten noch Spielraum, um ihre Geldpolitik bei Bedarf weiter zu lockern. "Alle Instrumente, von Zinssätzen über Wertpapierkäufe bis hin zur Forward Guidance, können angepasst werden", sagte Draghi der britischen Finanzzeitung "Financial Times" (Montagausgabe). Forward Guidance ist das Versprechen der EZB, ihre Leitzinsen noch lange Zeit sehr niedrig zu belassen.

USA: Chicago-Einkaufsmanagerindex wieder unter der Expansionsschwelle

CHICAGO - In den USA hat sich die Unternehmensstimmung in der Region Chicago im September überraschend stark verschlechtert. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex fiel von 50,4 Punkten im Vormonat auf 47,1 Zähler, wie die regionale Einkaufsmanagervereinigung am Montag in Chicago mitteilte. Analysten hatten nur mit einem Rückgang auf 50,0 Punkte gerechnet.

ROUNDUP: Chinas Industrie erholt - Handelsgespräche mit USA am 10. Oktober

PEKING - Vor der neuen Verhandlungsrunde im Handelskrieg zwischen China und den USA hat sich die Lage in der chinesischen Industrie überraschend verbessert. Gerade bei den kleinen und mittleren privat geführten Unternehmen bewerteten die Manager die Lage deutlich optimistischer als zuletzt. Aber auch die Situation bei den großen und staatlichen Industriebetrieben scheint besser zu werden.

Eurozone: Arbeitslosigkeit auf tiefstem Stand seit 2008

LUXEMBURG - Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone geht weiter zurück. Im August fiel die Arbeitslosenquote um 0,1 Prozentpunkte auf 7,4 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Montag in Luxemburg mitteilte. Das ist der niedrigste Stand seit Mai 2008. Analysten hatten im Mittel eine unveränderte Quote erwartet.

Deutschland: Inflation auf niedrigstem Stand seit Februar 2018

WIESBADEN - Gesunkene Energiepreise haben die Inflation in Deutschland auf den niedrigsten Stand seit 19 Monaten gedrückt. Die Verbraucherpreise stiegen im September gegenüber dem Vorjahresmonat um 1,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden anhand vorläufiger Daten mitteilte. Niedriger hatte die Rate nach Angaben der Wiesbadener Behörde zuletzt im Februar 2018 mit 1,1 Prozent gelegen. Gegenüber August 2019 blieben die Verbraucherpreise im September unverändert.

Deutschland: Arbeitsmarkt von Konjunkturdelle noch weitgehend unbeeindruckt

NÜRNBERG - Siemens und die Stahlindustrie, Autozulieferer und die Banken - die deutsche Wirtschaft, so hat es den Anschein, muss in großem Stil Personal abbauen. Schließlich schwächelt die Konjunktur hierzulande schon seit einiger Zeit - und die Risiken nehmen zu. Der Arbeitsmarkt aber trotzt den Hiobsbotschaften - bisher. Im September sank die Zahl der Arbeitslosen auf 2,234 Millionen, wie die Bundesagentur für Arbeit am Montag in Nürnberg mitteilte.

Deutschland: Umsatz im Einzelhandel steigt wieder

WIESBADEN - Die deutschen Einzelhändler haben ihre Umsätze im August wieder steigern können. Gegenüber dem Vormonat stiegen die Erlöse real (preisbereinigt) um 0,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Das entsprach der mittleren Erwartung von Analysten. Der Anstieg folgt auf einen Rückgang im Vormonat, der allerdings deutlich schwächer ausfällt als zunächst gedacht. Die Statistiker korrigierten das Minus im Juli von 2,2 auf 0,8 Prozent.

US-Notenbank denkt über dauerhafte Stütze für US-Geldmarkt nach

NEW YORK - Die amerikanische Notenbank Fed denkt einem hochrangigen Zentralbanker zufolge über die Möglichkeit nach, den verspannten US-Geldmarkt über ein dauerhaftes Instrument zu entlasten. Es sei möglich, dass die Fed dazu ein neues Instrument nutze, sagte der einflussreiche Präsident der Fed von New York, John Williams, der "New York Times" (Montagausgabe). Die Fed von New York ist federführend bei den Marktoperationen der amerikanischen Notenbank.

Italien: Inflation gibt nach

ROM - In Italien ist die Inflation im September gefallen. Die nach europäischer Methode berechnete Teuerung (HVPI) fiel von 0,5 auf 0,3 Prozent. Niedriger lag die Vorjahresrate letztmalig im November 2016. Analysten hatten im Mittel eine Stagnation auf 0,5 Prozent erwartet. Im Monatsvergleich stieg der HVPI um 1,5 Prozent.

Ifo-Institut: Stimmung in ostdeutscher Wirtschaft hellt sich auf

DRESDEN - Die Stimmung in ostdeutschen Unternehmen hat sich wieder etwas aufgehellt. Im September sei der Geschäftsklimaindex erstmals seit fünf Monaten leicht gestiegen - auf 100,2 Punkte, teilte das Ifo-Institut in Dresden am Montag mit. Im Monat zuvor lag der Wert bei 99,6 Punkten. Die befragten Unternehmer gaben sich demnach zufriedener mit den laufenden Geschäften sowie optimistischer in den Erwartungen für die nächsten Monate.

Spanien: Schwächster Preisanstieg seit drei Jahren

MADRID - In Spanien hat sich der Preisauftrieb im September weiter verlangsamt. Die nach europäischer Rechnung erhobenen Verbraucherpreise (HVPI) lagen 0,2 Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie das Statistikamt INE am Montag nach einer ersten Schätzung in Madrid mitteilte. Das war der geringste Zuwachs seit drei Jahren. Im Monatsvergleich stiegen die Lebenshaltungskosten um 0,4 Prozent.

Spanien: Wirtschaft mit schwächstem Wachstum seit fünf Jahren

MADRID - Die spanische Wirtschaft hat im Frühjahr abgebremst. Wie das Statistikamt INE am Montag in einer zweiten Schätzung mitteilte, wuchs die viertgrößte Volkswirtschaft der Eurozone im zweiten Quartal um 0,4 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Das war das schwächste Wachstum seit dem Frühjahr 2014. In einer ersten Erhebung hatten die Statistiker noch eine Rate von 0,5 Prozent ermittelt.

OeNB-Personalaffäre: Nationalbank kündigt Prüfung der Causa an

WIEN - Die unabgesprochene Kündigung der Personalchefin der Nationalbank, Susanna Konrad-El Ghazi, durch den neuen OeNB-Gouverneur Robert Holzmann und weitere angedachte Personalia werden nun intensiv extern geprüft. Dieser Schritt wurde am Montagnachmittag nach stundenlangen Krisensitzungen - unter anderem mit OeNB-Präsidenten Harald Mahrer - verkündet.

RATING: Fitch senkt Kreditbewertung für Saudi-Arabien

NEW YORK - Die Ratingagentur Fitch hat die Kreditbewertung des Ölstaates Saudi-Arabien unter anderem wegen wachsender militärischer Spannungen in der Golfregion gesenkt. Die Agentur stufte das führende Opec-Land um eine Stufe tiefer auf "A" nach zuvor "A+", wie Fitch am Montag mitteilte. Der Ausblick für die Kreditbewertung setzten die Fitch-Experten auf "stabil". Damit ist vorerst nicht mit einer weiteren Abstufung zu rechnen.

