Berlin (www.anleihencheck.de) - MOLOGEN: Aktuelle Entwicklungen zu Hauptproduktkandidaten - AnleihenewsDas biopharmazeutische Unternehmen MOLOGEN AG (ISIN: DE0006637200, WKN: 663720, Ticker-Symbol: MGN) präsentierte heute die Ergebnisse seiner Phase III-Studie IMPALA Studie auf dem ESMO 2019 Kongress (EUROPEAN SOCIETY FOR MEDICAL ONCOLOGY) in Barcelona, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...