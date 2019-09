Die Gewinner spiegeln weltweite Innovationen in Bezug auf Finanzdienstleistungen mit KI, Blockchain, Prozessverbesserung, digitalem Marketing und vielem mehr wider

Heute hat BAI die Finalisten für die Global Innovation Awards 2019 bekanntgegeben, das prestigeträchtigste Preisprogramm, das die besonders transformativen Lösungen in der Finanzdienstleistungsbranche weltweit aufzeigt.

Die Gewinner des BAI Global Innovation Awards wurden vom Innovation Circle, einem Gremium von globalen Innovationsexperten und Führungskräften, ausgewählt. Jede Nominierung wurde sorgfältig auf Grundlage ihrer Originalität und ihrer Auswirkungen bewertet. Die Preisträger reflektieren positive Fortschritte in Richtung verbesserter Kundenerfahrung und bemerkenswerte Erfolge in Effizienz und Rentabilität.

"Die diesjährigen Gewinner beweisen, dass Innovation nicht nur technologiebezogen ist, sondern dass es wirklich darum geht, die Ideen Ihrer Mitarbeiter zu nutzen, Herausforderungen anders zu betrachten und positive Veränderungen voranzutreiben," sagte Debbie Bianucci, Präsidentin und CEO von BAI und Innovation Circle Judge. "Die Unternehmen, die dieses Jahr ausgezeichnet wurden, schaffen sowohl Mehrwert für ihre Kunden als auch wichtige Effizienzsteigerungen, um intelligenter zu arbeiten."

Die Preisträger der BAI Innovation Awards 2019 sind:

Beste Anwendung fortschrittlicher Technologie in einem Produkt oder einer Dienstleistung

Shenzhen OneConnect Smart Technology Co., Ltd Shanghai, China: Blockchain-Netzwerk FiMAX für Handelsfinanzierungen

Innovatives Geschäftsmodell

Royal Bank of Canada (RBC), Toronto, Kanada: RBC Ventures

Innovation im Bereich Humankapital

Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd., Shenzhen, China: KI-System für Bewerbungsgespräche

Innovation im Bereich Kundenerlebnis

FNB Life, Johannesburg, Südafrika: Spitzenleistungen bei Schadensfällen

Innovation im Marketing (Lobende Erwähnung)

CaixaBank S.A., Barcelona, Spanien: Agile Digital Marketing Room von imaginBank

Innovation mit Auswirkungen auf Gesellschaft Communitys

JUMO, Kapstadt, Südafrika: JUMO-Plattform

Innovativer Beschleuniger oder Inkubator

D10X (Citi Ventures), San Francisco, Kalifornien, USA: D10X

Innovative Touchpoints und vernetzte Erfahrungen

Royal Bank of Canada (RBC), Toronto, Kanada: DRIVE von RBC Ventures

Interne Prozessinnovation

D10X (Citi Ventures), London, Großbritannien: Proxymity

Innovation in RegTech

TSYS, Columbus, Georgia, USA: Foresight Score

Nach der Auswahl der Kategoriesieger wurden die Juroren gebeten, Angaben zu den wichtigsten Innovatoren des Jahres zu machen. Die Preisträger lauten wie folgt:

Bahnbrechende Innovation im Bereich Finanzdienstleistungen

Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

Innovativste Lösung für Finanzdienstleistungen

JUMO

FNB Life

Hervorragende FinTech-Leistung

OneConnect Financial Technology Co., Ltd.

Die innovativste Finanzdienstleistungsorganisation des Jahres

Citi Ventures

Glückwünsche an alle Gewinner der BAI Global Innovation Awards. Um mehr über die diesjährigen Finalisten und Gewinner zu erfahren, besuchen Sie: https://www.bai.org/globalinnovations/.

Über BAI

Als gemeinnützige, unabhängige Organisation stellt BAI die umsetzbarsten Erkenntnisse der Finanzdienstleistungsbranche bereit und ermöglicht es Führungskräften, jeden Tag intelligente Geschäftsentscheidungen zu treffen. BAI engagiert sich für vertrauenswürdige Informationen und leistungsstarke Tools, die Führungskräften die Klarheit und das Vertrauen geben, um positiven Wandel zu fördern und die Finanzdienstleistungsindustrie voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie unter www.bai.org.

