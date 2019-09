DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: DEMIRE emittiert Anleihe über EUR 600 Mio. und reduziert Finanzierungskosten deutlich DGAP-News: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleihe/Finanzierung DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: DEMIRE emittiert Anleihe über EUR 600 Mio. und reduziert Finanzierungskosten deutlich 30.09.2019 / 18:01 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. DEMIRE emittiert Anleihe über EUR 600 Mio. und reduziert Finanzierungskosten deutlich - Benchmark-Unternehmensanleihe mit 5-jähriger Laufzeit mit einem Kupon von 1,875% erfolgreich platziert - Erlöse werden zur Refinanzierung der ausstehenden Anleihe mit Fälligkeit in 2022 zur Refinanzierung sonstiger Verbindlichkeiten sowie zu allgemeinen Unternehmenszwecken verwendet - Durchschnittliche Finanzierungskosten nach Transaktion sinken um rund 90 bps auf unter 2,0% Langen, 30. September 2019 - Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (WKN A0XFSF / ISIN DE000A0XFSF0) hat heute erfolgreich eine unbesicherte Unternehmensanleihe mit einem Volumen von EUR 600 Millionen und einer Laufzeit von fünf Jahren und einem festen Kupon von 1,875% bei institutionellen Investoren in Europa platziert. Die Emission war deutlich überzeichnet. Die Nettoerlöse aus der Anleihe werden zur frühzeitigen Refinanzierung der 2022 fälligen Anleihe (ausstehendes Volumen: EUR 366,6 Mio., Kupon 2,875%, ISIN XS1647824173 / ISIN XS1647824686) und eines ebenfalls 2022 fälligen Schuldscheindarlehens (ausstehendes Volumen: EUR 142,1 Mio., Kupon 4,0%) sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Durch die neue Anleihefinanzierung und die Rückzahlung der bestehenden Verbindlichkeiten bis Ende des Jahres 2019 verbessert sich das Finanzierungs- und Fälligkeitenprofil der DEMIRE insgesamt deutlich und der durchschnittliche nominale Zinssatz sinkt pro-forma auf unter 2,0%. "Die frühzeitige Refinanzierung unserer im Jahr 2022 fällig werdenden Finanzverbindlichkeiten durch die neue unbesicherte Unternehmensanleihe ist Teil unserer 'REALize Potential'-Strategie und ein weiterer strategischer Meilenstein auf dem Weg zum Investment Grade-Rating", kommentiert Tim Brückner, Finanzvorstand der DEMIRE. "Wir erreichen eine Verlängerung unseres Fälligkeitenprofils und senken die durchschnittlichen nominalen Fremdkapitalkosten um rund 90 Basispunkte, was insbesondere und nachhaltig unserer FFO (Funds from Operations) ab 2020 zugutekommen wird." DEMIRE verfügt über ein Unternehmensrating von den international anerkannten Ratingagenturen Standard & Poor's ("S&P") und Moody's von "BB" bzw. "Ba2", jeweils mit stabilem Ausblick. Es wird erwartet, dass die Unternehmensanleihe ein "BB+"-Rating von S&P sowie ein "Ba2"-Rating von Moody's erhalten wird. Die Anleihen haben einen Nominalbetrag von je EUR 100.000 und werden an der Luxemburger Börse (Euro MTF Markt) in den Handel einbezogen. Morgan Stanley und die Deutsche Bank fungierten als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. J.P. Morgan war als Joint Bookrunner und die Commerzbank als Co-Lead Manager an der Emission beteiligt. WICHTIGER HINWEIS: Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Südafrika, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere wurden und werden nicht unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung ("U.S. Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Kontakt: Michael Tegeder Head of Investor Relations & Corporate Finance DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Telefon: +49 (0) 6103 372 49 44 Email: tegeder@demire.ag Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG hält Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und an aufstrebenden Randlagen von Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere Stärke an diesen Sekundärstandorten und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl für international agierende als auch regional ansässige Mieter attraktiv ist. DEMIRE verfügt über ein Portfolio mit einer Vermietungsfläche von rund 1 Millionen m² und einem Marktwert von mehr als EUR 1,4 Milliarden. Mit der Ausrichtung des Portfolios auf Büros, Einzelhandel und Logistik ergibt sich eine Rendite-/ Risikostruktur, die aus Sicht von DEMIRE für das Geschäftsfeld der Gewerbeimmobilien angemessen ist. Die Gesellschaft legt Wert auf langfristige Verträge mit solventen Mietern und rechnet daher mit stabilen und nachhaltigen Mieteinnahmen. DEMIRE hat sich zum Ziel gesetzt, ihre Unternehmensstruktur weiter zu optimieren. Dabei ist sie der Überzeugung, dass Skaleneffekte und Portfoliooptimierungen am besten mit einem aktiven Immobilienmanagement-Ansatz zu erreichen sind. Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt notiert. 30.09.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Robert-Bosch-Straße 11 im 'the eleven' 63225 Langen (Hessen) Deutschland Telefon: +49 6103 37249-0 Fax: +49 6103 37249-11 E-Mail: ir@demire.ag Internet: www.demire.ag ISIN: DE000A0XFSF0 WKN: A0XFSF Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 882545 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 882545 30.09.2019 ISIN DE000A0XFSF0 AXC0285 2019-09-30/18:03