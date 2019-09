ZÜRICH (Dow Jones)--Der Aktienmarkt in der Schweiz hat am Montag solide Gewinne verzeichnet. Optimismus verbreitete sich mit neuen chinesischen Konjunkturdaten, da der Einkaufsmanager-Index wieder aufwärts zeigte. Gestützt wurde der Markt auch vom Franken, der gegen den weltweit festen Dollar, aber auch gegen den Euro nachgab. Im nun abgelaufenen Quartal hat der SMI 1,9 Prozent zugelegt und sich oberhalb der 10.000er Marke festgesetzt. Damit schnitt der Markt im internationalen Vergleich gut ab, gestützt vor allem von den defensiven Schwergewichten Nestle und Roche.

Am Montag gewann der SMI 0,4 Prozent auf 10.078 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursgewinner und 4 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 49,33 (zuvor: 43,87) Millionen Aktien.

Die AMS-Aktie legte nach zwischenzeitlich deutlich höheren Gewinnen um 0,2 Prozent zu. Das Unternehmen steht im Fokus, weil es die deutsche Osram übernehmen will. Ein Erfolg ist für den Sensor-Spezialisten AMS keineswegs sicher. Bis Freitagabend wurden dem Unternehmen nur 3,3 Prozent des Aktienkapitals angedient, wie aus der jüngsten Wasserstandsmeldung hervorgeht. Weitere 14,7 Prozent des Osram-Kapitals hat sich AMS direkt über die Börse oder in weiteren Transaktionen gesichert. Üblicherweise dienen institutionelle Investoren ihre Aktien aber erst auf den letzten Drücker an. Am Dienstag um 24.00 Uhr endet das Angebot.

Erneut gehörten Nestle und Roche zu den Favoriten der Anleger. Die Aktien verteuerten sich um 0,5 bzw 0,6 Prozent. Roche hatte am späten Freitag über die Zulassung zweier Präparate berichtet.

Bei den Bankenwerten erholten sich Credit Suisse von den Verlusten der Vorwoche. Belastet hatten die Medienberichte über die Beschattung des früheren CEO der internationalen Vermögensverwaltung. Die Aktie stieg um 1 Prozent, die des Wettbewerbers UBS um 0,6 Prozent.

September 30, 2019

