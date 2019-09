Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Vor genau 3 Jahren wurde der sentix Risk Return -M- Fonds (ISIN DE000A2AMPE9/ WKN A2AMPE) aufgelegt, so die sentix Asset Management GmbH in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das Mischfondskonzept punktet seither über seine Defensivqualitäten und hervorragende Diversifikationseigenschaften. Das Profil spricht konservative Anleger an und eignet sich ideal als Zinsersatzanlage. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...