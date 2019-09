Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Heidenheim (pta037/30.09.2019/18:35) - Bezugnehmend auf die Hauptversammlung vom 31.07.2019 und unsere Ad-Hoc Mitteilung vom 01.08.2019 hat die Gesellschaft die vorhandenen Aktienbeteiligungen vollständig veräußert.



Zum 30.09.2019 bestehen Forderungen und sonstige Vermögensgenstände in Höhe von ca. TEUR 134, ein buchmäßiges Eigenkapital in Höhe von ca. TEUR 13, Rückstellungen in Höhe von ca. TEUR 114 und sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von ca. TEUR 9.



Die Veräußerungsgeschäfte stehen teilweise unter Vorbehalt der Zustimmung durch den Aufsichtsrat. Rückkaufoptionen und Rücktrittsrechte sind teilweise vereinbart.



(Ende)



Aussender: Kremlin AG Adresse: Tannhäuser Weg 44, 89518 Heidenheim an der Brenz Land: Deutschland Ansprechpartner: Wolfgang W. Reich E-Mail: info@kremlin-aktie.de Website: www.kremlin-aktie.de



ISIN(s): DE000A1PHFR2 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Hamburg



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1569861300593



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresSeptember 30, 2019 12:35 ET (16:35 GMT)