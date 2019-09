Die Mologen AG (WKN: A2LQ90) informiert heute mit einem Geschäftsupdate umfassend über Fortschritte in ihrer Forschungspipeline. Wie der Biopharma-Microcap mit Sitz in Berlin mitteilt, verlaufe die Entwicklung des Lefitolimod-Nachfolgekandidaten EnanDIM "planmäßig". Ein erster Ableger hiervon werde Angaben zufolge "voraussichtlich Anfang 2020 in die klinische Entwicklung" überführt. Auch im Bereich HIV gingen die Aktivitäten voran, so Mologen. Dazu im Fokus: Bitcoin Group SE (WKN: A1TNV9).

Auf dem in Fachkreisen vielbeachteten "ESMO 2019"-Kongress (European Society for Medical Oncology) in Barcelona präsentiert Mologen heute die bereits bekannten Ergebnisse der zulassungsrelevanten IMPALA-Studie (wir berichteten). Vorgestellt werden die Resultate von Prof. Ramon Salazar, einem Opinion Leader im wissenschaftlichen Bereich. Obwohl die Studie des als Einzeltherapeutikum gescheiterten Hauptproduktkandidaten Lefitolimod nicht die erhofften Ergebnisse brachte, hätten diese laut Mologen ...

