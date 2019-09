Der finnische Netzwerk-Ausrüster NOKIA kämpft um seinen Erholungstrend. Die Grundstory dahinter heißt 5G. Der neue Mobilfunk-Standard steht in immer mehr Mobilfunkmärkten im Vordergrund und läutet eine neue Investitionsrunde bei den entsprechenden Telekomanbietern ein. NOKIA ist dabei neben dem schwedischen Konkurrenten ERICSSON aus europäischer Sicht am exponiertesten. Allerdings dürfen Anleger hier nicht übersehen, dass insbesondere asiatische Wettbewerber ebenfalls deutlich positioniert sind, unter anderem die südkoreanische SAMSUNG wie auch die chinesische HUAWEI.Dabei zeigen die derzeitigen Prognosen für 5G, dass der Erfolg dieses neuen Mobilfunkstandards einen asiatisch dominierten Stempel aufgedrückt bekommt. Und in diesem Zusammenhang ist es dann wichtig, dass auch europäische Anbieter wie NOKIA hier große Referenzkunden gewinnen können. Die Finnen haben dies gerade geschafft und den japanischen Mobilfunk-Riesen KDDI als Partner für den Aufbau eines 5G-Netzwerkes gewonnen.

Den vollständigen Artikel lesen ...