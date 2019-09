30.09.2019 - Das Konzernergebnis fu¨r das Geschäftsjahr 2018/2019 der sino AG (ISIN: DE0005765507), das in der Konzernbilanz den sino Aktiona¨ren zuzurechnen ist, hat der Vorstand heute prognostiziert. Eine Prognose insoweit war in der Ad hoc - Mitteilung vom 3. September 2019, unter Angabe der Gründe dafür, nicht enthalten. Da das laufende Geschäftsjahr 2018/2019 am heutigen Tag endet, geht der Vorstand nun davon aus, dass die am 16. Juli 2019 per Ad hoc mitgeteilte Anteilsvera¨ußerung durch die sino Beteiligungen GmbH und die ausstehende Kapitalerhöhung bei der Trade Republic Bank GmbH, einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...