30.09.2019 - Die Elmos Semiconductor AG (ISIN: DE0005677108) hat am heutigen Tage den Verkauf der Silicon Microstructures Inc. (SMI) an die Measurement Specialties Inc., einer Tochtergesellschaft der TE Connectivity Ltd., abgeschlossen. Das Segment Mikromechanik besteht ausschließlich aus SMI. Das Tochterunternehmen wird ab dem 1. Oktober 2019 entkonsolidiert. Damit ist SMI in der Umsatz- und Ergebnisdarstellung der Elmos Semiconductor AG in 2019 nur in den ersten neun Monaten enthalten. Unter Berücksichtigung des obigen Sachverhaltes ergibt sich eine Anpassung der für 2019 kommunizierten Prognose: ...

