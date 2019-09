(shareribs.com) Frankfurt / New York 30.09.2019 - Technologieaktien zeigen sich zum Wochenauftakt uneinheitlich. Im deutschen Handel dominierten negative Vorzeichen, während es an der NASDAQ zu Kursgewinnen kommt. Der DAX verbesserte am Montag um 0,4 Prozent auf 12.428 Punkte. Hier konnten Lufthansa, Covestro und Deutsche Post zulegen. Unter Druck lagen Fresenius, Wirecard und Henkel. Der MDAX kletterte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...