VW hat die Pläne, ein Elektroauto für unter 20.000 Euro auf den Markt bringen zu wollen, noch einmal bestätigt. Der Kleinwagen wird aber wohl erst 2023 in Serie gehen. Im November 2018 waren Pläne öffentlich geworden, nach denen VW an einem elektrisch betriebenen Einstiegsmodell arbeiten soll, das weniger als 20.000 Euro kostet. Auf der IAA in Frankfurt hat VW-Chef Herbert Diess die Pläne noch einmal bestätigt. Allerdings werde der Kleinwagen wohl nicht vor 2023 in Serie gehen, wie Electrive berichtet. Schuld daran ist offenbar die Herausforderung, einem ...

