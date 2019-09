Die in Wien und München gelistete Wolftank-Adisa Holding AG hat Zahlen für das Halbjahr 2019 veröffentlicht. So konnte der Umsatz in den ersten sechs Monaten des Jahres um rund 61,50% auf 26,256 Mio. Euro im Vergleich zu 2018 (Euro 16,255 Mio. im 1. Halbjahr 2018) zulegen. Das Ebitda liegt bei knapp 2,92 Mio. Euro, das EBIT liegt bei 2,14 Mio. Euro. Im Zuge der "guten Geschäftentwicklung und der positiven Auftragslage" erhöht der Vorstand seine Prognose für das Gesamtjahr 2019 und bestätigt für dieses Jahr einen Umsatz von mindestens Euro 50 Mio. (alt: Euro 45 Millionen), ein Ebitda von 4,7 Mio. Euro (alt: 4,4 Mio.) und ein EBIT von 3,2 Mio. Euro (alt: 2,9 Mio.) erwirtschaften zu wollen. "Das erfreulich laufende Geschäftsjahr 2019 macht uns ...

Den vollständigen Artikel lesen ...