Neom, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) - Saudi Arabian Airlines (SAUDIA), nationale Fluggesellschaft des Königreichs Saudi-Arabien, ist eine strategische Partnerschaft mit NEOM Co. eingegangen. Die weitreichende Vereinbarung zur Zusammenarbeit sieht vor, NEOM als weltweites touristisches Topziel zu bewerben.



Gemäß den Bedingungen der heute in Riad unterzeichneten Absichtserklärung wird SAUDIA gemeinsam mit NEOM daran arbeiten, das Gigaprojekt des Königreichs weltweit bekannt zu machen. Die beiden Parteien beschlossen zudem, den Bekanntheitsgrad von NEOM, einem der wichtigsten Elemente des wirtschaftlichen Diversifizierungsplans des Königreichs, Vision 2030, zu maximieren.



Zusätzlich beschlossen beide Parteien, dass SAUDIA Holidays Produkte und Pauschalpakete für Besucher entwickelt. Dabei soll vom Wettbewerbsvorteil des globalen Netzwerks von SAUDIA mit über 94 Destinationen profitiert werden.



Als Gegenleistung stimmte NEOM zu, Vorzugskonditionen für SAUDIA anzubieten und verpflichtete sich, kontinuierlich weitere Mittel zu erschließen, durch die SAUDIA weiter in das NEOM-Ökosystem eingebunden werden kann.



NEOM ist ein Gigaprojekt, bei dem 26.500 km2 unerschlossene Wüsten-, Küsten- und Gebirgsfläche entlang der Grenze zu Jordanien und Ägypten im Nordwesten des Königreichs bebaut wird. Ziel ist es, NEOM weltweit zu einem der Top-Wohnorte bzw. Tourismusziele zu entwickeln und bis 2030 eine Million Einwohner und fünf Millionen Touristen anzuziehen.



Seit Juni fliegt SAUDIA als erste Luftfahrtgesellschaft wöchentlich den Flughafen NEOM Bay an, der im gleichen Monat auch den vollständigen kommerziellen Betrieb aufnahm. Sechs Monate zuvor flog SAUDIA die Mitarbeiter von NEOM mit zwei gecharterten Flugzeugen zum ersten Jahrestreffen vor Ort.



Pressekontakt:



Phoebe Irving

phoebe@prmediaco.com

Tel: +44 (0)203-302-5560



Original-Content von: NEOM; SAUDIA, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136671/4389669