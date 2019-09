Shanghai (ots/PRNewswire) - Hongji Bike gab kürzlich in Wuxi die Herausgabe eines Shared E-Scooter bekannt. Basierend auf Hongjis früherer Lösung für Shared E-Scooter in Kombination mit seiner langjährigen Erfahrung im Bereich Mikro-Mobilität ist der neue E-Scooter minimalistisch konzipiert, kostet nur 299 USD und bietet gleichzeitig eine zweijährige Garantie auf die Kernbestandteile.



Der neueste Shared E-Scooter von Hongji verwendet, so der Produktmanager von Hongji Bike, die zuverlässigsten und langlebigsten Materialien und Formtechnologien, um die Fahrsicherheit und die Einhaltung der neuesten deutschen Vorschriften zu gewährleisten. Darüber hinaus ist der Rahmen des Elektrorollers in Bezug auf die Haltung des Fahrers proportional an den ergonomischen Standards der Automobilbranche ausgerichtet um sicherzustellen, dass 95 % der europäischen und amerikanischen Benutzer den E-Scooter so bequem wie nur möglich fahren können.



Die Mitte und das Fahrwerk des neuen Modells sind ebenfalls auf die beste Position für sicheres Fahren und verbesserte Fahrbarkeit auf Straßen mit Schlaglöchern kalibriert. Das breitere und längere Pedal ermöglicht dem Benutzer eine bessere Kontrolle über seine Fahrhaltung und somit eine sichere Fahrt.



Emma Wang, Mitbegründerin, COO und CMO von Hongji Bike, erklärte, dass Hongji im Rahmen des To-B-Geschäfts hauptsächlich Elektrofahrräder und Elektroroller für Shared-Mobilitätsbetreiber im In- und Ausland anbietet.



Frau Wang fügte hinzu, dass die Mitglieder des Kernteams von Hongji durch die Fertigung von fast 10 Millionen Fahrrädern für Mobike die Fertigungskapazität von Hongji schnell erhöhen konnten. Somit können sie die potenziellen Probleme, die während des Betriebs aus Sicht des vollständigen Life-Cycle-Managements auftreten, identifizieren und Probleme frühzeitig durch F&E-Anstrengungen lösen, wodurch die Wartungs- und Gesamtbetriebskosten gesenkt werden.



Durch Nutzung seiner langjährigen Erfahrung im gemeinsamen Produktbetrieb konnte das Hongji-Team beispielsweise die Kosten senken, um das bestmögliche Preis-Leistungsverhältnis anzubieten. Darüber hinaus bietet Hongji für dieses neue Modell noch eine zusätzliche 2-Jahres-Garantie auf die vier Kernbestandteile (Rahmen, Motor, Steuerung und Batterie), was die Kosten deutlich senken und die Effizienz für Shared-Mobilitätsbetreiber verbessern wird.



Der neue Shared E-Scooter kann in nur 25 Tagen nach der Auftragserteilung geliefert werden, bei gleichzeitig niedrigen Kosten und hoher Qualität.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1003062/Hongji_Bike_Launches_A_Strategic_Shared_Electric_Scooter.jpg



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1003063/Hongji_Bike_Launches_A_Strategic_Shared_Electric_Scooter.jpg



