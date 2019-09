Jungen Erwachsenen in der ganzen Region wird die Möglichkeit angeboten, eine Karriere als professionelle Mixologen zu beginnen

Bacardi, das größte private Spirituosenunternehmen der Welt, gab heute den Start seiner Initiative zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit in Europa bekannt. Shake Your Future ist das Barkeeper- und Mixologie-Trainingsprogramm des Unternehmens, das darauf abzielt, die Zukunft junger Menschen im Gaststättengewerbe zu sichern.

Nach einem erfolgreichen Pilotprojekt im Jahr 2018 wird die Initiative in den kommenden Monaten in Italien, Frankreich und Spanien durchgeführt und wird in den nächsten drei Jahren in 12 Großstädten weltweit anlaufen, um tausenden jungen Erwachsenen auf der ganzen Welt diese Möglichkeit zu eröffnen.

Shake Your Future wurde in Zusammenarbeit mit der European Bartender School entwickelt und Bacardi startete die Initiative im Jahr 2018 als Pilotprojekt, um die Krise der Jugendarbeitslosigkeit vor der Tür seines französischen Büros im Pariser Vorort Saint-Ouen anzugehen. Angesichts der höchsten Jugendarbeitslosigkeit aller Zeiten (15 in der gesamten Europäischen Union) und des branchenweiten Mangels an qualifizierten Barkeepern zielt das Programm darauf ab, beide Herausforderungen zu bewältigen.

Die Teilnehmer des 10-wöchigen Programms werden in der Kunst des Barkeepings und der Mixologie geschult und sammeln wertvolle Arbeitserfahrungen in einigen der führenden Bars und Restaurants der Branche. Absolventen erhalten ein international anerkanntes Diplom und Zugang zu dauerhaften Beschäftigungsmöglichkeiten innerhalb der Branche, wodurch sie befähigt werden, ihr Leben zu verändern und eine bessere Zukunft aufzubauen.

Das Programm wird jedes Jahr in jeder der Städte, in denen es eingeführt wird, durchgeführt. Immer mehr Bar- und Restaurantpartner verpflichten sich, Shake Your Future zu unterstützen und den Auszubildenden die entscheidende Erfahrung zu bieten, die sie für einen Neuanfang benötigen.

"Dies ist nur der Anfang," sagte Francis Debeuckelaere, Europe Regional President bei Bacardi. "Shake Your Future wird das Leben von möglicherweise Tausenden junger Erwachsener auf der ganzen Welt verändern. In ganz Europa haben unsere Teams das Ausmaß der Arbeitslosigkeit unter jungen Erwachsenen aus erster Hand miterlebt, und wir sind entschlossen, etwas zu ändern. Ohne eigenes Verschulden bekommen manche Leute einfach nicht die Chance, die sie verdienen. Wir wollen ihnen diese Chance geben. Die Fähigkeiten, die die Teilnehmer durch das Shake Your Future-Programm erlernen, gehen weit über das bloße Schütteln und Rühren von Cocktails hinaus. Sie werden wichtige übertragbare Fähigkeiten mitnehmen, die sie zum Erfolg befähigen, auch wenn ihre zukünftigen Karrierewege außerhalb des Gaststättengewerbes liegen. Mit der Jugendarbeitslosigkeit auf einem Allzeithoch haben wir Shake Your Future ins Leben gerufen, um all diejenigen, die daran teilnehmen, zu befähigen und zu inspirieren, ihr wahres Potenzial auszuschöpfen."

Über Bacardi Limited

Bacardi Limited, das weltweit größte Spirituosenunternehmen in privatem Besitz, produziert und vertreibt eine Reihe international bekannter Spirituosen und Weine. Das Markenportfolio von Bacardi Limited umfasst mehr als 200 Marken und Namen, darunter BACARDÍ Rum, GREY GOOSE Wodka, PATRÓN Tequila, DEWAR'S Blended Scotch Whisky, BOMBAY SAPPHIRE Gin, MARTINI Wermut und Schaumweine, CAZADORES 100-prozentig reiner Tequila aus blauen Agaven sowie weitere führende und neue Marken wie WILLIAM LAWSON'S Scotch Whisky, ST-GERMAIN Holunderblütenlikör und ERISTOFF Wodka. Das vor mehr als 157 Jahren in Santiago de Cuba gegründete Familienunternehmen Bacardi Limited beschäftigt derzeit mehr als 7.000 Mitarbeiter, betreibt mehr als 20 Produktionsstätten in 11 Ländern und verkauft seine Marken in mehr als 170 Ländern.

Bacardi Limited bezeichnet die Bacardi-Firmengruppe, zu der auch Bacardi International Limited gehört. Besuchen Sie www.bacardilimited.com oder folgen Sie uns auf Twitter @BacardiLimited oder Instagram @BacardiLimited1862.

Genießen Sie unsere Marken verantwortungsbewusst

